Muş'ta Şehitler İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Muş'ta, Gürcistan ve Hırvatistan'da düşen uçaklarda şehit olan kahramanlar için İmam Şafii Camii'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Programa Vali Avni Çakır, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Muş'ta, Azerbaycan'dan dönüş yolunda Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Hırvatistan'da düşen Tarım ve Orman Bakanlığına ait yangın söndürme uçağında şehit olan kahramanlar için mevlit programı düzenlendi.

Vali Avni Çakır, il protokolü ve vatandaşlarla birlikte İmam Şafii Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı. Programda şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu, ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
