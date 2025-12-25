Muş'ta Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Muş'ta camiler dolarken, vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi.

Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Muş'ta da dualarla idrak edildi. Yatsı namazında İmam Şafii Camisi'ne gelen vatandaşlar, mübarek geceyi ibadet ederek geçirdi. Camide Kur'an-ı Kerim okunurken, mevlit ve ilahiler seslendirildi. Yapılan dualarda sağlık, huzur ve birlik temennileri dile getirildi.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, duaların kabul olduğu, günahların affına vesile olan mübarek bir zaman dilimine girildiğine dikkat çekerek, "Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bir üç aylara daha ulaştıran ve Regaip gecesinde bizleri camide bir araya getiren yüce Rabb'imize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu mübarek bir mevsime kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili vesilesiyle; bizleri izleyen, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin ve bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gece yaptığımız ve yapacağımız duaların kabul olmasını, bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde önce Şaban ayına, ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

Program, yapılan duaların ve ikramların ardından sona erdi. - MUŞ