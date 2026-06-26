Haberler

Bulanık'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi

Bulanık'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun katılımıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edildi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, aşure ikramını kendi elleriyle gerçekleştirdi. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Koşansu, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının güçlendiği önemli aylardan biri olduğunu ifade etti. Kaymakam Koşansu, "Muharrem ayı; kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın ve gönül birlikteliğinin en güzel şekilde yaşandığı mübarek aylardan biridir. Bu anlamlı ay vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek, aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Bulanık'ta birlik ve beraberlik içerisinde, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendiren bu tür programlara büyük önem veriyoruz. Bugün burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın katkılarıyla hazırlanan aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Muharrem ayının başta Bulanık halkımız olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure dağıtımını bu yıl da sürdürdüklerini belirtti. Korkmaz, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan aile destek eğitim merkezleri ve aşevi ile birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtım programımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Muharrem ayı dolayısıyla kaymakamlığımızın koordinesinde vatandaşlarımıza yaklaşık 5 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle birlik, beraberlik ve paylaşma kültürümüzün daha da güçlenmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, vatandaşlara yapılan aşure ikramının ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında 'anne bakımı' krizi! Jandarmalık oldular

CHP'li eski vekilin ailesinde kriz! Kardeşiyle jandarmalık oldu
Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takan kişi tanıdık çıktı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

"Para var huzur var" dedirten görüntü! 90 dakikaya servet döktü