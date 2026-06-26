Bulanık'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, aşure ikramını kendi elleriyle gerçekleştirdi. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Koşansu, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının güçlendiği önemli aylardan biri olduğunu ifade etti. Kaymakam Koşansu, "Muharrem ayı; kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın ve gönül birlikteliğinin en güzel şekilde yaşandığı mübarek aylardan biridir. Bu anlamlı ay vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek, aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Bulanık'ta birlik ve beraberlik içerisinde, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendiren bu tür programlara büyük önem veriyoruz. Bugün burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın katkılarıyla hazırlanan aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Muharrem ayının başta Bulanık halkımız olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure dağıtımını bu yıl da sürdürdüklerini belirtti. Korkmaz, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan aile destek eğitim merkezleri ve aşevi ile birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtım programımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Muharrem ayı dolayısıyla kaymakamlığımızın koordinesinde vatandaşlarımıza yaklaşık 5 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle birlik, beraberlik ve paylaşma kültürümüzün daha da güçlenmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, vatandaşlara yapılan aşure ikramının ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı