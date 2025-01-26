Muş'ta Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Muş'ta Miraç Kandili, başta Çağlayan Camii olmak üzere tüm camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Zafer Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Camii'nde düzenlenen kandil programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Ellerin semaya kalktığı gecede, dualar edildi ve ilahiler okundu. Vatandaşlar hep birlikte ibadet ederek, bu mübarek geceyi kutladı.

Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, yaptığı konuşmada Miraç Kandili'nin önemine vurgu yaptı. Kandil programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - MUŞ