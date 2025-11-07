Haberler

Muş'ta Kış Lastiği Uygulaması İçin Yoğunluk Başladı

Muş'ta Kış Lastiği Uygulaması İçin Yoğunluk Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Araç sahipleri, kış lastiği taktırmak için sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilere akın etti.

Muş'ta 15 Kasım itibariyle başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Muş'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren oto lastikçilerde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

İşletme sahibi Yunus Tuğal, normalde 1 Aralık'ta başlaması gereken kış lastiği uygulamasının bu yıl mevsim şartları nedeniyle 15 Kasım'a çekildiğini belirterek, "Sezona erken başlamış olduk. Şu anda da yoğun bir şekilde lastik değişimleri başladı ve devam ediyor. Müşterilerimize randevulu bir şekilde gelip işlemlerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Kış lastiğinin önemine de değinen Tuğal, "Neden kış lastiği takmalıyız? Malum, Muş'umuz ve Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklime sahip. Kışları yağışlı ve soğuk geçiyor, buna bağlı olarak don olayları sık yaşanıyor. Sağlıklı bir sürüş için kışlık lastiklerin takılması gerekiyor. Can ve mal güvenliğimiz için kesinlikle kış lastiği takmamız şart" ifadelerini kullandı.

Aracına kışlık lastik taktıran sürücülerden İrfan Meriç ise "Memleketimiz kış memleketi. Burada kış çok zorlu geçiyor, bu yüzden kurallara uyarak lastik değişimi yapmak gerekiyor. Özellikle kasım ayında kar bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı lastik değişimine davet ediyorum. Herkes lastiklerini değiştirsin; can sağlığı ve güvenliği için bu çok önemli" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.