MUŞ (İHA) - Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı

MUŞ Muş'ta emniyet ve jandarma ekiplerince "Karayolu Trafik Haftası" çerçevesinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'ta, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla Valilik önünde yapılan uygulamaya katılan Vali Yardımcısı Hasan Taş, sürücüleri emniyet kemeri takması konusunda uyardı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara broşür ve kırmızı düdük dağıttı. Sürücüler ve yolcular, yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti. Etkinliğe, İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mehmet Ali Bayer katıldı.