Muş'ta Kan Bağışı Kampanyasına Düşük İlgi

Muş'ta Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışı kampanyası aralıksız devam ederken, kentte kan bağışına ilginin düşük olduğu görüldü.

Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında gün boyunca bağış kabulünü sürdürdü. Ancak vatandaşların kampanyaya yeterli ilgiyi göstermediği görüldü. Ekipler, bağışçı sayısını artırmak amacıyla kent genelinde farklı noktalarda stant kurarak çalışmalarına devam ediyor.

Kızılay gönüllüsü Emre Narin, İstasyon Caddesi'nde mobil kan bağışı aracı standı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte kan bağışı sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Narin, vatandaşları duyarlılık göstermeye ve mobil araca gelerek kan bağışında bulunmaya davet etti. Narin, "Her bir kan bağışı, üç cana umut olmaktadır. Ayrıca her bağışla birlikte ormanlarımıza üç fidan dikilmektedir. Lösemi hastalarına ve acil kan bekleyen hastalarımıza bağış yaparak destek olabilirsiniz. Kan vermek isteyen vatandaşlarımız, Kızılay şubemize ya da mobil araçlarımızın bulunduğu noktalara gelerek başvuru yapabilir; gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yüksek rakımda bulunmamız nedeniyle kan değerlerimiz zaman zaman yükselmektedir. Bu durum baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk ve vücut ağrılarına sebep olabilmektedir. Kan verildiğinde ise vücut rahatlamakta, kişinin kendisini daha dinç hissetmesi sağlanmaktadır" dedi. - MUŞ