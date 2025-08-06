Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde

Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde
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Muş'ta çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten aileler, DM Parti binası önünde eylem yaparak TBMM'de kurulan komisyondan umutlu olduklarını ifade etti. Yaklaşık 10 yıldır kayıp evlatlarını arayan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısı yaptı.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ederken, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyondan umutlu olduklarını belirtti.

Her hafta çarşamba günü parti binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan aileler, kararlılık mesajı verdi. Yaklaşık 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen anne Ayten Koçhan, "Biz 10 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Barış oldu, oğlum geri dönmedi. Gözlerimiz yolda kaldı. Her gün televizyonun, haberlerin başındayız. Komisyon da kuruldu. Biz bundan umutluyuz, sevinçliyiz. Eğer bizi görüyorsan, duyuyorsan oğlum; gel, devlete teslim ol. Yolun yol değil, bu dava bizim davamız değil. Bu İsrail'in, Amerika'nın davası. Gelin, bu ülkenin yoluna dönün. Yeter artık, analar babalar ağlamasın. Daha fazla dayanamıyoruz" dedi.

10 yıldır evladını aradığını belirten baba Halit Altun ise umutlu olduklarını ifade ederek, "Oğlum, biz gayet umutluyuz. Sesimizi duyuyorsan, sağsan gel ve devlete teslim ol. O bölgenin, o kişilerin bize hiçbir faydası olmadı, olmayacak. Kendi ülkenin, kendi toprağının, kendi halkının yanında ol. Gel, askerlik yap, kendi halkına hizmet et" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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