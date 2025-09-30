Muş'ta Aile Değerleri Semineri Gerçekleştirildi

Muş'ta düzenlenen "Aile Bağlarını Güçlendiren Değerler" seminerinde; sevgi, saygı, empati ve güven gibi aileyi ayakta tutan değerler anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "Aile Bağlarını Güçlendiren Değerler" konulu seminerde, aile yapısının temelinde yer alan sevgi, saygı, empati ve güven gibi kavramlar ele alındı. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Salmazzem "Farkındalık", Doç. Dr. Abdulalim Demir "Sevgi ve Empati", Doç. Dr. Teceli Karasu ise "Güven" başlıkları altında sunum yaptı.

Seminer sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, 2025 yılı boyunca şimdiye kadar yaklaşık 110 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Biz de Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 2025 yılında aile kavramının önemini tüm topluma yaymak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yürütmekteyiz. Ocak ayından bu yana yaklaşık 110 etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Bugün de burada 'Aile Bağlarını Güçlendiren Değerler' konulu seminerimizi halkımızı davet ederek sunmaya çalıştık. Alanında uzman ve birbirinden kıymetli hocalarımız, özellikle sevgi, saygı, empati ve güven gibi aile bağlarını güçlendiren temel değerler üzerinde durarak, ailenin olmazsa olmazları hakkında önemli görüşler paylaştılar. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, seminerimizin çok faydalı olduğuna inanıyorum" dedi. - MUŞ