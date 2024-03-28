Üye Girişi
Haberler

Muş'ta 60. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 60. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

MUŞ - Muş'ta, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitapların önemini vurgulamak amacıyla "60. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı.

'Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler' temasıyla Muş Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Bu konuda sahip olduğunuz kabiliyetler, imkanlar, mekanlar sizin bilgiye, gelişmeye ve tarihe verdiğiniz önemi gösteriyor. Kütüphaneler hem o toplumun geçmişteki birikimini muhafaza ediyor hem de aynı zamanda kültürel değerleri muhafaza ediyor. Bu anlamda ülkemizde de kütüphane kültürü son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti. Sevgili çocuklar, her evde olan telefonlar, bilgisayarlar ve tabletler sizin kütüphaneye karşı olan ilginizin bir rakibi olabilir. Kitabın verdiği haz dijitalde bunun yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

Programa Muş Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütüphane Haftası Muş Kültür Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi hani güne denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır? Mesut Turan kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Çukurca Belediye Başkan adayı Mesut Turan kaç yaşında, nereli? Emekliye zam var mı? Emekliye zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi! ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title