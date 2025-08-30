Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, çeşitli konuşmalarla devam etti.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından çelenk koyma töreni sona erdi.
Çelenk koyma töreni ardından Malazgirt Kaymakamlık makamında Kaymakam Göksu Bayram, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Okan Sever ve Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural tebrikleri kabul ettiler. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel