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Muş'lu Öğrenciler Vali Çakır'ı Ziyaret Etti

Muş'lu Öğrenciler Vali Çakır'ı Ziyaret Etti
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Muş'ta düzenlenen TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarındaki başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, Vali Avni Çakır'ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdiler.

MUŞ (İHA) –Muş'ta, 'Akıncı' ve 'Subaş' projeleriyle büyük başarı yakalayan öğrenciler, Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Van'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Bölge Yarışmalarında, 'Teknolojik Tasarım' alanında "Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı" projesiyle bölge ikincisi olan Muş Bilim Teknik Koleji 12. sınıf öğrencisi Serkancan Toktaş ile TEKNOFEST yarışmalarına katılmak üzere kamikaze ve sürü drone teknolojisine sahip "Subaş" isimli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üreten Muş Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sedat Subaşı, Muş Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okul yöneticileri ve öğretmenlerin de katıldığı ziyarette öğrenciler, projeleri hakkında Vali Çakır'a bilgi verdi. Vali Çakır, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Muşlu öğrenciler, teknoloji ve savunma sanayisi alanında geliştirdikleri yenilikçi projelerle dikkat çekerken, hem TÜBİTAK yarışmalarında hem de TEKNOFEST gibi ulusal çapta büyük organizasyonlarda kenti temsil etmeye devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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