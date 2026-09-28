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Muş Hasköy'de besici Erkan Türe, koyunlarını Karasu Nehri'nde kışa hazırlıyor

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Muş Hasköy'de besici Erkan Türe, koyunlarını Karasu Nehri'nde kışa hazırlıyor
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Muş'un Hasköy ilçesinde 8 yıldır besicilik yapan Erkan Türe, koyunlarını kışa hazırlamak için her yıl Karasu Nehri'nde yıkıyor. Türe, çocuklarının da yardımıyla hayvanlarını Düzkışla beldesindeki nehre tek tek sokarak yıkarken renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde 8 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası Erkan Türe, koyunlarını kışa hazırlamak için her yıl Karasu Nehri'nde tek tek yıkıyor.

Hasköy'de yaşayan besici Erkan Türe, kış ayları öncesinde koyunlarının bakımını yapmak amacıyla her yıl Düzkışla beldesindeki Karasu Nehri'ne götürüyor. Türe, çocuklarının da yardımıyla koyunlarını suya tek tek sokarak yıkıyor. Yaklaşık 8 yıldır besicilik yaptığını belirten Türe, hayvanlarını her yıl kış öncesinde aynı yöntemle yıkadığını ifade ederek, "Her yıl bunu yapıyorum. Hayvanları kışa hazırlıyorum" dedi.

Türe, çocuklarının yardımıyla koyunları tek tek Karasu Nehri'ne sokarak yıkarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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