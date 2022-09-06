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Muş gündem haberleri | Muş'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

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Muş gündem haberleri | Muş'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

Muş gündem haberi | Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 410 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 410 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Spor Lisesi salonunda gerçekleştirilen kura çekimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, TYP kapsamında kente tahsis edilen 410 kişi için kura çekimi yaptıklarını söyledi.

Kurada isimleri çıkanların görevlendirilecekleri okullarda görev yapacaklarını belirten Kıvanç, "Pazartesi günü okulların açılmasıyla görevlerinin başında olacaklar. Çocuklarımız daha hijyenik ortamlarda eğitim faaliyetlerini sürdürecekler. Öğrenci ve okul sayılarımıza bakılarak düzenlenmeler yapıldı. Her ilçenin okul sayısına göre dağılımları gerçekleştirildi." diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ise çocukların nezih ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için kente 410 kişilik kontenjanın ayrıldığını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte noter huzurunda kura çekimi yaptıklarını anlatan Taylan, "Burada amaç hem istihdama katkı sağlamak hem de çocukların daha temiz ortamlarda eğitim almasına katkı sunmak. En adil şekilde kura çekimi yapılarak 410 kişi görevlerine başlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Hasan Taş, ilk kurayı çekti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Yerel

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