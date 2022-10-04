Muş haberi! Muş Alparslan Üniversitesi ilk defa 13 bin öğrenci sayısına ulaştı

Muş yerel yerel haberine göre Muş Alparslan Üniversitesi ilk defa 13 bin öğrenci sayısına ulaştı2023 eğitim öğretim yılında 13 bin 50 civarında öğrenci sayısına ulaştı.

Muş Alparslan Üniversitesi ilk defa 13 bin öğrenci sayısına ulaştı

MUŞ Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), kurulduğu tarihten bu yana ilk defa 2022-2023 eğitim öğretim yılında 13 bin 50 civarında öğrenci sayısına ulaştı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 1071 Kongre ve Kültür Merkezinde öğrencilerle kaynaşma toplantısı gerçekleştirdi. İlk defa üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Polat, üniversite ve kampus hakkında onlara bilgi verdi. Okulun hiyerarşi düzeniyle ilgili de gençleri aydınlatan Rektör Polat, yerleşkedeki sosyal etkinlikler, tesisler, fiziki mekanlar ve yapılabilecek faaliyetler hakkında onlara rehberlik etti.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Polat, Muş Alparslan Üniversitesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim dönemine hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Geçen hafta içerisinde bütün birimlerde, fakültelerde, meslek yüksekokullarında oryantasyon (yönlendirme) eğitimleri yapıldığını kaydeden Rektör Polat, "Öğrencilerimize üniversite tanıtıldı, yönetmeliklerimiz hakkında bilgiler verildi. Sosyal etkinlikler, tesislerimiz ve fiziki mekanlar hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrencilerimiz üniversiteye dahil bir bilgi sahibi oldular. Bugünde bu salonlarda üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilerimizle toplantı yaptık" dedi.

"Bu yıl ilk defa öğrenci sayısı olarak 13 bini geçtik"

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana hızlı büyüyen bir eğitim yuvası olduğunu anlatan Polat, "Bu yıl ilk defa öğrenci sayısı olarak 13 bini geçtik. 10 fakültemiz ve 6 meslek yüksekokulumuzda 13 bin 50 civarında öğrencimiz eğitim öğretim hayatına başladı. Burada en önemli hususlardan bir tanesi şu; özellikle yeni kurulan üniversitelerde zor olan konu lisans, yüksek lisans ve doktora. Yani 4 yıllık ve lisansüstü yüksek lisans ve doktorada eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilerin sayısının yüksek olması. Bu açıdan da biz ilk defa lisans ve ön lisansta 2 yıllıkla, 4 yıllıkların sayılarını birbirine yaklaştırmış bulunuyoruz. Üniversitemiz meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler kadar artık fakültelerimizde okuyan öğrencilerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizin önemli bir başarı elde ettiğine inanıyorum"

Üniversitelerin özellikle lisans ve lisansüstü eğitimler açısından öğrenci sayılarının yüksek olmasının son derece değerli olduğunu vurgulayan Polat, "Bu açıdan üniversitemiz ilk defa kurulduğu tarihten bu yana meslek yüksekokulu öğrencileriyle yani 2 yıllık öğrencilerle, 4 yıllık öğrencilerin sayılarının birbirine en yakın olduğu dönemi yaşıyor. Biz bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu aslında üniversiteleşmenin en önemli adımlarından bir tanesi. Demek ki Muş Alparslan Üniversitesi yavaş yavaş kadrolarını oluşturuyor. Öğretim üyeleriyle, dekanlarıyla, dekan yardımcılarıyla hemen hemen her bölümde, her ana bilim dalında branş hocalarıyla artık üniversite, üniversite olma yolunda ilerliyor. Bundan dolayı da üniversitemizin önemli bir başarı elde ettiğine inanıyorum. İki haftadır yapmış olduğumuz faaliyetlere, öğrenci arkadaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bir aile yuvası gibi öğrencilerimizle ikili ilişkilerimizi burada geliştirmeye çalışıyoruz. Şehrimizden, halkımızdan da bu konuda destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Musiki dinletisinin de gerçekleştirildiği toplantıya, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.