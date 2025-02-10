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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Bağımlı Gençlere Umut Oluyor

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Bağımlı Gençlere Umut Oluyor
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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, bağımlılık ile mücadelede önemli adımlar atarak, son 15 gün içinde 7 yeni başvuru aldı. 17 yaşındaki bir kız çocuğu, derneğin desteğiyle ilaçsız tedaviye gönderildi. Vali Avni Çakır'ın katkılarıyla yapılan çalışmalar, bağımlı gençlerin yeniden hayata tutunmasına yardımcı oluyor.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemde derneğe yapılan başvurular artarken, özellikle kadın bağımlıların da destek talep etmesi dikkat çekti.

Dernek, son olarak 2 yıldır bağımlı olan 17 yaşındaki bir kız çocuğunu bağımlılıktan kurtararak İstanbul'a, ilaçsız tedaviye gönderdi. Bu süreçte en büyük destek, Muş Valisi Avni Çakır'dan geldi. Valiliğin maddi katkılarıyla gerçekleştirilen tedavi süreci, gençlerin yeniden hayata tutunmasına imkan sağladı.

Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ailelerin umudu haline gelen derneğe, son 15 gün içinde 7 bağımlının ailesi başvuruda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu 4 bağımlı, bu bataklıktan kurtarılarak ilaçsız tedaviye yönlendirildi. Halihazırda biri kadın olmak üzere 4 bağımlı, ilaçsız tedavi sürecine başladı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, "İlimizde bağımlılıkla mücadelede önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Son dönemde madde bağımlılığına karşı yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, özellikle gençlerimizin bu bataklıktan kurtarılması adına büyük ilerlemeler kaydettik. Derneğimize artık kadın bağımlılar da başvuruda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, 17 yaşındaki madde bağımlısı bir kız çocuğu, derneğimizin girişimiyle bağımlılıktan kurtarılarak ilaçsız tedaviye yönlendirildi. Muş Valimiz Avni Çakır'ın maddi desteğiyle İstanbul'a gönderilen genç kız, yeni bir hayata adım attı. Son 15 gün içinde derneğimize başvuran 7 bağımlı, ailesiyle birlikte yardım talep etti. Bunlardan 4'ü, derneğimizin özverili çalışmaları sayesinde bağımlılıktan kurtarılmak üzere ilaçsız tedaviye alındı. Halihazırda tedavide olan 4 bağımlıdan biri kadın. Uyuşturucu yüzünden ilimizde gençlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Gece gündüz demeden sahada çalışarak, ailelerin umudu olmaya devam ediyoruz. Muş İl Müftülüğümüzün desteğiyle de bağımlılık konusunda farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zorlu mücadelede her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Muş Valimiz Avni Çakır'a dernek olarak minnettarlığımızı sunuyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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