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Muş Bulanık'ta Yıldız ve İlpars aileleri 15 yıllık kan davasını barışla bitirdi

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Muş Bulanık'ta Yıldız ve İlpars aileleri 15 yıllık kan davasını barışla bitirdi
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Muş Bulanık'ta yaklaşık 15 yıl önce bir kişinin ölümüyle Yıldız ve İlpars aileleri arasında başlayan husumet, düzenlenen barış programıyla sona erdi. Hazreti İbrahim Camisi'nde iki aile mensupları Kur'an altında el sıkıştı.

Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce bir kişinin ölümüyle Yıldız ve İlpars aileleri arasında başlayan kan davası barışla sonuçlandı.

Yaklaşık 15 yıl önce Kotanlı ikamet eden Kenan Yıldız, eşini öldürmesi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Cinayetin ardından hayatını kaybeden kadının Rüstemgedik beldesinden olan İlpars ailesinin mensubu olması nedeniyle Yıldız ve İlpars aileleri arasında husumet başladı. Aradan geçen yıllara rağmen devam eden husumet, aileler arasında zaman içerisinde derinleşirken, barışın sağlanması amacıyla bölgenin kanaat önderleri ve ileri gelenleri tarafından girişimlerde bulunuldu. Yaklaşık 15 yıllık husumetin sona erdirilmesi için yürütülen barış sürecinde Şeyh Faruk Kılınç önemli rol üstlendi. Girişimlerin sonuç vermesi üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hazreti İbrahim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, kanaat önderleri, mahalle ve köy muhtarları, Yıldız ve İlpars ailelerinin mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, İslam dininin kardeşlik, birlik, beraberlik ve barışa büyük önem verdiğini belirterek, yıllardır devam eden husumetin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barışın aynı zamanda bir kardeşlik meselesi olduğunu vurgulayan Yaman, "Bu barış bir kardeşlik meselesidir. Bu olayın özü kardeşliktir" dedi.

Abdülmelik Camii İmamı Vahyettin Selvi, Şeyh Faruk Kılınç'ın da birer konuşma yapmasının ardından Yıldız ve İlpars ailelerinin mensupları Kur'an-ı Kerim'in altında el sıkışarak yaklaşık 15 yıldır devam eden husumeti sona erdirdi.

Barış töreninde yapılan duaların ardından iki aile ve programa katılan vatandaşlara barış yemeği ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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