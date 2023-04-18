Muratpaşa Belediyesi'nden Güzeloba Mahallesi'nde İftar

Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Kader Gecesi’ni kutlayarak “Bu gecede, inşallah, niyaz ediyorum, dünyadaki bütün savaşlar biter. Açlık yokluk son bulur. Bütün dünya Muratpaşa gibi olur” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Kader Gecesi'ni kutlayarak "Bu gecede, inşallah, niyaz ediyorum, dünyadaki bütün savaşlar biter. Açlık yokluk son bulur. Bütün dünya Muratpaşa gibi olur" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca devam eden iftarlarında bu kez adres Güzeloba oldu. 40 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya'nın en büyük mahallelerinden olan Güzeloba'da iftar, mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da programa, eşi Ümran Uysal'la katıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Kader Gecesi'ni kutlayarak "Bu gecede, inşallah, niyaz ediyorum, dünyadaki bütün savaşlar biter. Açlık yokluk son bulur. Bütün dünya Muratpaşa gibi olur" dedi.