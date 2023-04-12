Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Artık Bir Sultanlar Ligi Şehriyiz'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Artık bir Sultanlar Ligi şehriyiz. Muratpaşa Belediyespor Sigortashop, kadın voleybolunun süper ligi Sultanlar Ligi'nde Antalya'mızı temsil edecek" dedi.

Antalya; gelecek sezonda Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank, Fenerbahçe Opet gibi takımların mücadele ettiği Misli.com Sultanlar Ligi'nde yer alacak. Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop'la yaptığı iş birliğiyle gelecek sezondan itibaren Meryem Boz, Hande Baladın, Paola Egonu gibi dünya yıldızlarının sahnesi Sultanlar Ligi'nde yer alacak. Başkan Uysal, konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"Artık bir Sultanlar Ligi şehriyiz. Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop, kadın voleybolunun süper ligi Sultanlar Ligi'nde Antalya'mızı temsil edecek. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'müz ve Sigorta Shop arasında yapılan iş birliği sonucu Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunda ülkemize büyük sevinçler, gururlar yaşatan kadın voleybolunun önemli bir parçası olarak hedefli, iddialı, nitelikli bir mücadele ortaya koyacaktır. Muratpaşa'mıza, Antalya'mıza hayırlı olsun"