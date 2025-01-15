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Muratlı'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

Muratlı'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 2025 yılı için toplantı ve yürüyüş güzergahları ile afiş asılacak yerler belirlendi. Belirlenen kıstaslar dışında hareket edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağı açıklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bu yılın toplantı, yürüyüş güzergahları ile afiş asılacak yerleri belirlendi.

Muratlı Kaymakamlığı'nca 2911 Sayılı Kanun gereğince 2025 yılı için toplantı, yürüyüş güzergahları ve afiş asılacak yerler belirlendi. Toplanma alanı Vergi Dairesi yanında, yürüyüş güzergahı Muradiye Mahallesi'nden başlayarak Kum Sokak ve Yıldız Sokak kesişimine kadar uzanıyor. Kum Sokak-Yıldız Sokak-Hurşit Kuyu Caddesi kesişimi miting alanı olarak belirlenirken kamu binaları hariç Mithatpaşa ve Hurşit Kuyu Caddesi'ndeki elektrik direklerine afiş ve pankartlar asılabilecek.

Açıklanan alanlar dışına çıkılması durumunda yasal işlem yapılacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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