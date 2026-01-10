Haberler

Manisalı Şef Murat Çakar'dan Antalya'da çifte madalya

Güncelleme:
Manisalı şef Murat Çakar, Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya yarışmalarında iki gün içinde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya yarışmalarına katılan Manisalı şef Murat Çakar, iki gün süren organizasyonda 1 Altın ve 1 Gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Antalya'da Anfaş Expo Center'da düzenlenen 31. Food Product Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Gastro Antalya etkinliklerinde Manisalı şef Murat Çakar iki ayrı kategoride dereceye girdi.

Yarışmanın ilk günü olan 7 Ocak Çarşamba günü, 6. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması kapsamında jüri karşısına çıkan Murat Çakar, hazırladığı tabakla birinci olarak altın madalya kazandı.

Organizasyonun ikinci günü olan 8 Ocak Perşembe günü ise farklı bir kategoride yarışmaya katılan Çakar, yapılan değerlendirme sonucunda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gastro Antalya yarışmalarında iki gün içinde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Murat Çakar, organizasyonu iki dereceyle tamamlayarak önemli bir başarıya da imza atmış oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
