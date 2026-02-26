Haberler

Kızılay Muradiye Şubesi'nden teravih sonrası ikram

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Şubesi tarafından teravih namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, Yavuz Selim Camii avlusunda vatandaşlara çay ve hurma ikram edildi. Çocuklara ise pamuk şeker dağıtıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla farklı camilerde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Yavuz Selim Camii avlusunda vatandaşlara çay ve hurma ikram edilirken, çocuklara ise pamuk şeker dağıtıldı. Teravih namazının ardından cami çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, yapılan ikramdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kızılay Muradiye Şubesi yetkilileri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, ilçe genelinde farklı camilerde ikram programlarının devam edeceğini kaydetti. Etkinlikte hem büyüklerin dualarına hem de çocukların sevincine ortak olunduğu vurgulandı. - VAN

