Muradiye Belediyesinden anneler günü programı

Van'ın Muradiye Belediyesi tarafından 'Anneler Günü' münasebetiyle Muradiye Şelalesi'nde program düzenlendi.

Anneler günü dolayısıyla Muradiye Belediyesi tarafından organize edilen ve tarihi ve turizm değeri olan Muradiye Şelalesi'nde müzik eşliğinde sabah kahvaltı ikramı ile başlayan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan katıldı. Şelalede kısa yürüyüşün ardından annelere canlı müzik sunumu yapıldı, Muradiye Şelalesi'nde keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Kaymakam Aydoğan, "İlçemizin her bir ferdinin yanında olmaya devam ettiğimiz gibi sadece bu özel ve anlamlı günde değil her zaman annelerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan, programa katılan kadınlarla hatıra fotoğrafı çekip hediye takdiminin ardından sonra erdi. - VAN