Munzur Dağları'ndaki Yılkı Atları Doğada Görüntülendi
Erzincan-Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Karla kaplı arazide otlayan atlar, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan- Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.
Toplu gezen yılkı atları, eşsiz görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel