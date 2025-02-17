Münih Güvenlik Konferansı'nda Duygusal Veda

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, dün sona eren 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın kapanış konuşmasının sonunda görevi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e devrederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Almanya'da 14 Şubat'ta başlayan 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) dün sona erdi. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, gerçekleştirdiği kapanış konuşmasının sonunda 2022 yılında başladığı görevi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e devretti. Bu sırada dakikalarca alkışlanan Heusgen, duygusal anlar yaşadı. Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapan 69 yaşındaki Heusgen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Heusgen, konferansta gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında başkanlığı süresince karşı karşıya kaldığı zorluklara ve uluslararası ilişkilerdeki değişen dinamiklere değindi. Konferansa katılan ve destek veren Avrupalı liderlere teşekkür eden Heusgen, özellikle ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın yaptığı tartışmalı açıklamalara karşı güçlü karşılık veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i takdir etti.

Avrupa ve ABD arasındaki ortak değerlerin aşındığına ilişkin artan endişelerini de dile getiren MSC Başkanı Heusgen, MSC'nin başlangıçta bir transatlantik forumu olarak başladığını hatırlatarak Vance'in, Avrupa'yı özgür konuşmayı bastırmakla ve demokrasiyi savunmakta başarısız olmakla suçlayan konuşmasının Batı değerlerinin birliği konusunda şüpheler uyandırdığını belirtti.

Heusgen, zorluklara ve farklılıklara rağmen birlik çağrısı yaptı. Katılımcılara MSC'nin misyonunun diyalog, demokrasi ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek olduğunu hatırlatan MSC Başkanı Heusgen, bu değerlere sahip çıkmada uluslararası toplumun güçlü bir şekilde durmaya devam etmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi. - MÜNİH