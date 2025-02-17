Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza

Münih Güvenlik Konferansı'nda Duygusal Veda

Münih Güvenlik Konferansı'nda Duygusal Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, görevi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e devrederken duygusal anlar yaşadı. Konferansta, uluslararası ilişkilerdeki değişim ve ortak değerlerin önemine vurgu yapıldı.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, dün sona eren 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın kapanış konuşmasının sonunda görevi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e devrederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Almanya'da 14 Şubat'ta başlayan 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) dün sona erdi. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, gerçekleştirdiği kapanış konuşmasının sonunda 2022 yılında başladığı görevi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e devretti. Bu sırada dakikalarca alkışlanan Heusgen, duygusal anlar yaşadı. Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapan 69 yaşındaki Heusgen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Heusgen, konferansta gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında başkanlığı süresince karşı karşıya kaldığı zorluklara ve uluslararası ilişkilerdeki değişen dinamiklere değindi. Konferansa katılan ve destek veren Avrupalı liderlere teşekkür eden Heusgen, özellikle ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın yaptığı tartışmalı açıklamalara karşı güçlü karşılık veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i takdir etti.

Avrupa ve ABD arasındaki ortak değerlerin aşındığına ilişkin artan endişelerini de dile getiren MSC Başkanı Heusgen, MSC'nin başlangıçta bir transatlantik forumu olarak başladığını hatırlatarak Vance'in, Avrupa'yı özgür konuşmayı bastırmakla ve demokrasiyi savunmakta başarısız olmakla suçlayan konuşmasının Batı değerlerinin birliği konusunda şüpheler uyandırdığını belirtti.

Heusgen, zorluklara ve farklılıklara rağmen birlik çağrısı yaptı. Katılımcılara MSC'nin misyonunun diyalog, demokrasi ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek olduğunu hatırlatan MSC Başkanı Heusgen, bu değerlere sahip çıkmada uluslararası toplumun güçlü bir şekilde durmaya devam etmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
img

Ankara'da korkutan deprem
img

Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar

Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.