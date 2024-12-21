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Münbiç'te Aileler Uzun Süre Sonra Kavuştu

Münbiç'te Aileler Uzun Süre Sonra Kavuştu
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Suriye'nin Münbiç kentinin terör örgütünden arındırılmasının ardından yıllardır birbirlerini göremeyen aileler ve dostlar bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda, savaşın üzerinden geçen uzun yılların ardından hasret giderildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'in terör örgütünden arındırılmasının ardından yıllardır birbirlerini göremeyen aileler ile dostlar da kavuşarak hasret giderdi.

Münbiç'in PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasının ardından aileler arasındaki mayınlar ve dikenli teller de kalktı. Yıllardır Esad rejimi bölgesi, Fırat Kalkanı bölgesi ve örgütün kontrolündeki Münbiç'te yaşayan aileler ile dostlar buluşarak hasret giderdi. Münbiç'te yaşayan 72 yaşındaki Akıl Akraş, 8 yıl sonra Carablus'ta yaşayan dostu İsmail Veyso ile buluştu. Birbirlerine sarılan dostlar yıllardır süren hasreti giderdi. Halep'te yaşayan 82 yaşındaki Casim Veyso ise Esad rejiminin devrilmesinin ardından 8 yıl sonra kardeşi İsmail Veyso ile bir araya geldi. İki kardeş ve bir dostun buluşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Birbirine sarılan üçlü, Türkiye'ye teşekkür etti.

İsmail Veyso, "8-9 yıl oldu, kendisini (arkadaşını) görmedim. Elhamdülillah görüştük. Kendi orada PKK'lıların bölgesindeydi, ben de burada. Birbirimizi göremedik. Bugün görüştük yeniden. Elhamdülillah, sağ olun, var olun. Heyecanlandık. Görüştük. O da Halep'ten geldi, öz kardeşim. Birbirimize kavuştuk. 7-8 sene oldu. Ben gidemiyordum, kendi de gelemiyordu" dedi.

"Artık dışarıya çıkıyoruz"

Münbiç'te yaşayan Akil Akraş ise Esad rejimi ve terör örgütü PKK zamanında sokağa dahi çıkamadıklarını, arkadaşlarını, yakınlarını hiçbir şekilde göremediklerini ifade etti. Akil Akraş, "Çok şükür şimdi savaş bitti, artık dışarıya çıkıyoruz. Tekrardan yeni arkadaşlıklar ediniyoruz ve yeni bir sayfa açmış gibi hayata tutunmaya başlıyoruz. Uzun zamandan beri dışarıya çıkmadığım ve yakınlarımı görmediğim için çok mutsuz oluyordum ve savaş bittiği için dışarıya çıkıyoruz yakınlarımı gördüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

"Bir insanın oğlunu kaybettiğini ve yıllar sonra karşı karşıya geldiğini düşünün"

Halep'te yaşadığı için sokağa dahi çıkamadığını söyleyen Casim Veyso da, "Ben Halep'te yaşadığım için kardeşlerimi bırakın sokaktaki komşularımı dahi göremiyordum. Esad gitti ve bizler artık sokağa çıkmaya başladık. Arkadaşlarımı gördüm, komşularımı gördüm ve bugün de kardeşimi görmeye Halep'ten geldim. Bir insanın oğlunu kaybettiğini ve yıllar sonra karşı karşıya geldiğini düşünün. Ben şu an tam o mutluluğu yaşıyorum. 14 yıldır çekmiş olduğumuz zalimliği ve zulmü hayatım boyunca hiçbir zaman çekmedim. Bana bu acıları yaşatanları Allah'a havale ediyorum. Biliyorum ki biz mazlumların ahı hiçbir zaman yerde kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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