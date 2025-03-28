Mukteda Sadr, Irak'taki Genel Seçimlere Katılmayacağını Açıkladı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını duyurdu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı. Sadr, "Yolsuzluk var olduğu sürece hiçbir seçim sürecine katılmayacağım. Çünkü bu süreçler, halkın sıkıntılarından uzak, sadece mezhepçi ve partizan çıkarlara odaklanan sakat seçimlerdir" ifadelerini kullandı.

Sadr, kararının gerekçesi olarak "yolsuzluk ve yozlaşmış kişilerin varlığını" göstererek, Irak'ın "son nefeslerini verdiğini" söyledi. Destekçilerine oy kullanmamaları ve aday olmamaları çağrısında bulunan Sadr, "Bugüne kadar onlara sandık başına gitmelerini söyledim. Ancak şimdi onları tamamen oy vermekten ve aday olmaktan men ediyorum. Çünkü bu, günaha ortak olmaktır" dedi.

Irak'ın yabancı güçlerin ve derin devlet yapılanmalarının kontrolü altında olduğunu savunan Sadr, "Yolsuzların ve eski rejim mensuplarının (Baasçılar) katıldığı bir seçimden ne fayda sağlanabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Irak'ta 2021 yılında yapılan seçimlerin galibi olan Mukteda Sadr, Haziran 2022'de siyasetten çekildiğini duyurmuş ve yolsuz siyasetçilerle aynı safta yer almak istemediğini belirterek, meclisteki 73 milletvekilinin istifasını istemişti. - ERBİL