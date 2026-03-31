Midyat Süryani Topluluğundan Muksiye Marin Türker, Vasiyeti Gereği Mardin'de Defnedildi

İsviçre'de vefat eden Süryani toplumu önemli ismi Muksiye Marin Türker, doğup büyüdüğü Mardin'de gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene topluluk üyeleri ve yakınları katıldı.

(MARDİN) - İsviçre'de yaşamını yitiren Süryani toplumunun önemli isimlerinden Muksiye Marin Türker, Midyat'taki tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker'in annesi ve Midyat Süryani Kiliseler Başkanı Yusuf Türker'in yengesi olan Muksiye Marin Türker'in (Maksi Elyas) cenazesi vefatının ardından vasiyeti üzerine İsviçre'den doğup büyüdüğü Mardin'e getirildi.

Muksiye Marin Türker için Midyat'ta bulunan tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Süryani toplumunun ruhani liderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türker ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen dini törenin ardından Türker'in naaşı, manastır bünyesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törenin ardından Evgil Türker ve Yusuf Türker, manastır bahçesinde taziyeleri kabul etti. Süryani toplumu içerisinde derin bir üzüntüye neden olan vefat haberi sonrası, yerel yöneticiler ve bölge halkı Türker ailesine başsağlığı mesajlarını iletti.

Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Kosova maçı öncesi paylaştığı video viral oldu
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı

ABD'ye bir Avrupa ülkesinden daha ret! Trump çıldıracak
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Kosova maçı öncesi paylaştığı video viral oldu
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı