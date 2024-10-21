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Muhtarlar Günü'nde Bayburt'ta Vali Eldivan ile Buluşma

Muhtarlar Günü'nde Bayburt'ta Vali Eldivan ile Buluşma
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Bayburt'ta Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Mustafa Eldivan, Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Budak ve diğer muhtarları kabul ederek, günün anısına çiçek takdim etti ve yerel çalışmalara dair bilgi aldı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Bayburt Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Budak ve Merkez Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Helvacı dernek üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Eldivan'a ziyarette bulundular.

Muhtarlarla valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Eldivan, muhtarların gününü kutladı. Misafirleriyle bir süre görüşen Vali Eldivan, mahalle ve köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi dernek başkanlarından bilgi aldı. Vali Eldivan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdiminde bulundu. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhtarlar Günü Mustafa Budak bayburt

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