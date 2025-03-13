Muhtar Hüseyin Erdemir'e Destek İçin Basın Açıklaması Yapıldı

Odunpazarı Muhtarlar Derneği üyeleri, önceki gün özel mülk olan araziye çöp ve inşaat malzemesi dökülmesine engel olmaya çalışırken darp edilen Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir'e destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Odunpazarı'na bağlı Orhangazi Mahallesi'nde dün gerçekleşen olayda muhtar Hüseyin Erdemir, özel mülk olan araziye peyzaj işi yapan bir şirket çalışanlarınca çöp ve inşaat malzemesi döküldüğü ihbarını aldı. Çöp döken 4 şahsı uyarması üzerine küfürlerle cevap alan Erdemir, durumu zabıtaya bildireceğini söyledikten sonra sinirlenen 4 şahıstan 2'sinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan muhtar Erdemir darp raporu alarak kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Odunpazarı Muhtarlar Derneği tarafından, konuya ilişkin açıklamada bulunmak ve muhtar Erdemir'e destek olmak amacıyla Odunpazarı Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürdoğan, gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlar, halkın sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturma noktasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Hem vatandaşların hem de devletin en yakın temsilcisi olan muhtarlarımıza yönelik yapılan bu tür saldırılar, hem bireylerin hem de toplumun huzurunu bozan kabul edilemez bir davranıştır. Bu tür olayların, toplumsal barışa ve birlikteliğe zarar verdiği unutulmamalıdır. Bu vahim saldırıyı kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz." - ESKİŞEHİR