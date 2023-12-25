Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülüne Prof. Dr. İlhami Gülçin Layık Görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen İlim Yayma Vakfı'nın 50. yıl Takdim Ödül Töreninde iki yılda bir ve üç farklı kategoride verilen Türkiye Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Büyük Ödül, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında verilen üç ödülde Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhami Gülçin layık görüldü.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül töreninde ödülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden alan Prof. Dr. İlhami Gülçin; bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan, ayrıca çalışmalarında birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkılar sağlayan, gıda ve farmakoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde geniş bir uygulama alanı bulan öncü çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi olan Prof. Dr. Gülçin yaptığı konuşmada, Gazze'deki direnişe dikkat çekerek ödülünü özellikle Filistin'de direnişin sembolü olan Ebu Ubeydelere ve Türkiye'deki çalışan genç akademisyenlere ithaf etti.

Prof. Dr. Gülçin: "Bir bilim adamı zulme ve haksızlığa karşı her zaman dimdik durmalı. Bizler yalnızca Filistin de yapılan zulme değil dünyadaki bütün zulümlere karşıyız. Fakat 7 Ekim'den bu yana görüyoruz ki Gazze'de yaşanan zulüm insanlığın daha önceden şahit olmadığı büyük bir vahşetle gerçekleşti. Filistin davasını savunan bütün Ebu Ubeydelere selam gönderiyor ve aldığım ödülü Filistinli bütün direnişçilere ithaf ediyorum. Bizler bilim insanıyız ve yaşanan zulme ne olursa olsun tepki göstermek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Akademi Ödüllerinden Büyük Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akduman'a verilirken, Sosyal Bilimler Ödülü ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun takdim edildi.

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülünün sahibi ise Prof. Dr. Aziz Sancar oldu. Prof. Dr. Sancar'ın yerine ödülü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aldı.

Atatürk Üniversitesine kazandırılan ödülden dolayı mutluluğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu ve benzeri ödüllerin genç akademisyenlere örnek teşkil ettiğini ve kendilerinin de ziyadesiyle gururlandırdığını dile getirdi. Böylesine önemli bir ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. Gülçin'i tebrik eden Rektör Çomaklı, başarılarının devamını diledi. - ERZURUM