Muğla yerel haberleri: Ressam Hüsamettin Koçan 'Atölyenin Belleği Resim Sergisi'yle Bodrum'da

Ressam Hüsamettin Koçan, "Atölyenin Belleği Resim Sergisi" ile 11 Ağustos'ta Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle açılacak olan sergi, bir ay boyunca izleyicilerin ziyaretine açık olacak. Sergi mekanında Sanatçı Hüsamettin Koçan, Tamer Levent'le 12 Ağustos'ta sanatın merkezi insan ve 14 Ağustos'ta Kıymet Giray'la sanatçının atölyesini saat 19.00'da konuşacak. Konuşmalar ise izleyiciye açık olacak.

"SANATÇININ ATÖLYESİ ONUN YÜREĞİ, BEYNİ VE ÇAĞIDIR"

Ressam Hüsamettin Koçan, sergisi ile ilgili şunları söyledi:

"Sanatçının atölyesi beynidir, kalbidir ve içinde yaşadığı dünyadır. Dönüp dolaşıp tüm bu birikimleri uygulamak için bir mekana ihtiyaç duyar, o mekan da sanatçının atölyesidir. Bu nedenle de 'Atölyenin Belleği' sergimde tanıklıklarımı izleyiciyle olanaklar ölçüsünde paylaşmak istedim. İzleyici bu sergide daha çok bir gölgeyle, farklı malzemeyle, Anadolu kültürü ile karşılaşacak. Elbette bastırılmış sözler, yalnızlıklar, suskunluklar, korkular ve insanı en derinden anlama çabası bu gölgenin yolculuğuna katılmış olacak.

Sanat Tır projesiyle Diyarbakır, Van, Erzurum, Bayburt, 'Sanat Çadır' projesiyle İzmit'te deprem sonrası rehabilitasyona destek, Alanya tersanesinde, Çankırı Tuz Mağarası'nda ve Baksı'da sergiler ve 'Genç Etkinlik' gibi etkinliklerle kuşaklar ve coğrafyalar arası yolculuklara mekan olmuştur atölyem. Geleneksel tuval resminden, yeni malzeme deneyimlerine doğaya, doğadan gelen çamura, yaprağa, muma ve endüstriden gelen silikona oradan kiç malzemelere ve yüksek teknolojinin imkanlarına temas eden izleri takip eden bir yolculuktan söz eder atölyem."

Sergi, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda saat 19.00'da açılacak. Sanatçının dönemlerinden seçilmiş çeşitli teknikteki işlerini görmek isteyen sanat tutkunları bir ay açık olacak sergiyi ziyaret edebilecek. Sanatçının bu sergide farklı dönemlere ait 37 yapıtı yer alacak.