Muğla yerel haberleri... Muğlalı Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ndeki İndirimi Yetersiz Buldu

ESMA TURAN

Muğlalı vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde bugün başlayan fiyat indirimini yetersiz buldu. Bir vatandaş, "Pazarda patatesi 6 liraya aldım, burada 7,95. Burada iki poşet patates var, 2 kilo zeytinyağı, bir de sabun var; 560 lira. Değmez bence, pazardan alsınlar daha iyi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde bazı ürünlerde fiyat indirimi yapılacağını açıklamasının ardından indirimli ürün satışı bugün başladı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketi de indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar indirimli ürün almanın sevincini yaşarken bazıları da indirimi yetersiz buldu.

"HER SEMTTE OLMALI"

Markette kıyma ve et satışının olmadığını söyleyen bir vatandaş, "Kıyma ve et için gelmiştik ama onu bulamadık. Ama en azından sarı etiketlilere bakıp zaruretimizi gidermeye çalıştık. Biz, Bahçeyaka'dan geldik, bir saat yol kat ettik. Oysa bu Tarım Krediler her semtte olmalı, en azından ilçelerde de olmalı. Biz köyden geliyoruz ama değdi mi bilmiyorum" dedi.

"PAZARDA DAHA UCUZ FİYATLAR"

Fiyatların pazarda daha ucuz olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Fiyatlar pek hoşuma gitmedi. Pazarda daha ucuz fiyatlar. Soğanı pazarda 6 liraya alabiliyorum, burada da 6 lira. Pazarda patatesi 6 liraya aldım, burada 7,95. Burada iki poşet patates var, 2 kilo zeytinyağı, bir de sabun var; 560 lira. Değmez bence, pazardan alsınlar daha iyi."

"UZUN LAFIN KISASI TÜM CEZALAR VATANDAŞ İÇİN"

Tarım Kredi Marketi'nde indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen Osman Köseoğlu'na aracını marketin önüne hatalı park ettiği gerekçesiyle trafik ekipleri tarafından 392 TL para cezası kesildi. Duruma tepki gösteren Köseoğlu, şunları söyledi:

"İndirimli ürünlerden yararlanabilmek için Tarım Kredi Kooperatifi marketine geldik. Biraz geç kalmışız, çoğu ürün tükenmişti. Bulabildiklerimizden aldık. Yüzde 30'lara, 40'lara varan indirimler göremedik. Dört poşetle çıktım, çünkü bugün ayın 15'i ve arabamızı marketin önüne park ettiğimizde belediye görevlisi çapraz park ettiğimiz için fiş kesmemiş, peşinden de trafik polisleri ceza yazmış. Yani uzun lafın kısası, tüm cezalar vatandaş için."