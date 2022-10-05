Muğla yerel haberleri | Menteşe'de Üniversite Öğrencilerine Stantla Tanıtım

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde kurulan stantta; öğrencilere yönelik tanıtım ve kurs kayıtları düzenleniyor.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından Köteklide kurulan stantta, tiyatro tarafından yapılan çalışmaların ve projelerin üniversite öğrencileri ile paylaşıldığını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz tiyatromuzun standını ziyaret ederek sahnelenen oyunlar ve yapılan çalışmalar ile bilgi alabilirlerken, belediye tiyatromuz bünyesindeki eğitmenler tarafından 6 farklı dalda verilen kış dönemi kursları için başvuruda da bulunabiliyorlar. Standımızda ayrıca üniversite öğrencisi kardeşlerimize ikametgah değişikliği ile ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıyoruz. Amacımız üniversite gençliği ile bir arada olmak. Onların sosyal faaliyetlerden, kültür ve sanattan uzak kalmamasını sağlamaktır" dedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU

Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun kış dönemi kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar belediye tiyatrosunun sosyal medya hesapları üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilecekleri gibi, Zihni Derin alışveriş merkezindeki Belediye Tiyatrosu ofisinden de bireysel olarak başvuru yapabiliyorlar.