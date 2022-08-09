Muğla yerel haberleri | Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Krt'nin Konuğu Oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, KRT TV'de Savaş Kerimoğlu'nun sunduğu Uyanma Vakti adlı programa konuk oldu. Marmaris'ten canlı olarak yayınlanan programda Oktay, bir saat boyunca turizm sezonu, yangın felaketleri ve belediye çalışmalarını anlattı.

KRT TV'de sabah kuşağında yayınlanan Uyanma Vakti adlı program üç gün boyunca Marmaris'ten canlı yayınlandı. Savaş Kerimoğlu'nun sunduğu programın bugün yayınlanan bölümüne Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay canlı yayın konuğu olarak katıldı. Programda turizm, ekonomi, koronavirüs salgını, müzik yasağı ve belediye çalışmaları gibi konu başlıkları ele alındı. Oktay, Marmaris'in dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Son iki buçuk yılda yaşadığımız pandemi ve orman yangınları bizleri olumsuz etkiledi. Ama biz, Marmaris olarak potansiyelimizin, enerjimizin farkındayız ve düştüğümüz yerden daha güçlü kalkmasını biliriz" dedi.

Ekonomik krize ve tüm yaşanan sıkıntılara rağmen belediyenin borçlarını yönetimi devraldığı tarihten bu yana azalttıklarını ifade eden Oktay, üstelik bunu belediyenin hiçbir mülkünü satmadan disiplinli bir bütçe yönetimiyle yaptıklarını söyleyerek, "Marmaris, gerçekten güçlü potansiyeli yüksek bir kent. Yeter ki siz iradenizi doğru bir şekilde ortaya koyun. Hedeflerinizi belirleyin" diye konuştu.

"KONAKLAMA VERGİSİNDEN YEREL YÖNETİMLER PAY ALMALI"

Başkan Oktay, konuşmasında, yerel yönetimlerin özellikle nüfusun katlandığı yaz aylarında daha iyi hizmet sunabilmeleri için merkezi yönetimce alınan konaklama vergisinden pay alması gerektiğini de belirterek, "Devlet, 'konaklama vergisi' adı altında işletmelerden cirolarının binde 75'i oranında bir vergi topluyor. Dünyadaki örneklerine baktığınızda her yerde bunun adı şehir vergisi. Dolayısıyla bu alınan pay, merkezi idareye değil orada tatilini geçiren insanlara hizmet veren yerel yönetimlere gider. Ancak burada ne yazık ki bu payı merkezi idare alıyor. En azından bir miktarının dahi olsa bizim kasamıza girmesi lazım ki biz vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunabilelim" dedi.

"GEÇEN YILKİ YANGINDA HAVADAN MÜDAHALE YETERSİZ KALDI"

Marmaris'te iki yıldır yaşanan orman yangınlarından da bahseden Oktay, 2021 yılında yaşanan ve sekiz gün süren büyük yangında havadan müdahale yetersiz kaldığı için 13 bin 600 hektarlık alanın yandığını söyledi. Bu yıla bakıldığında ise olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Oktay, "Yangınlara yapılan havadan ve karadan müdahalelerin arttığını görüyoruz. Ama önemli olan yangın oluşmadan kurumların önlemlerini almaları. Örnek, enerji nakil hatlarının altlarının temizlenmesi. Bakımlarının düzenli olarak yapılması ve her bir yurttaşımızın yangınların önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesi" diye konuştu.

"YANAN ALANLARDA YAPILAŞMAYA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYİZ"

Vatandaşların kafalarında yanan alanlarda yapılaşmaya gidileceğine dair bir endişe olduğu da sözlerine ekleyen Başkan Oktay, "Yanan alanlarda yapılaşmaya veya maden aramaya dair herhangi bir düşüncesi olan varsa bu düşünceden hemen vazgeçsin. Biz, buna kesinlikle müsaade etmeyiz. Gerekli duruşu ortaya koyarız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.