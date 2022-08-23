Muğla yerel haberleri: Fethiye Belediyesi'nin Sosyal Projesi Language Cafe Hizmete Açıldı

Muğla yerel haberi... Fethiye Belediyesi’nin sosyal projesi Language Cafe hizmete açıldı. Yerli ve yabancı öğretmenlerden yabancı dil öğrenmek, pratik yapmak isteyen vatandaşlar için açılan kafe, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde hizmet verecek.

Fethiye Belediyesi'nin sosyal projesi Language Cafe hizmete açıldı. Yerli ve yabancı öğretmenlerden yabancı dil öğrenmek, pratik yapmak isteyen vatandaşlar için açılan kafe, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde hizmet verecek.

Language Cafe, yerli ve yabancı öğretmenlerden yabancı dil öğrenmek, pratik yapmak ve yabancı dil kültürünü bilen insanlarla tanışmak için vatandaşların hizmete açıldı. Projenin fikir öncülerinden Zeliha Otgöz, "Fethiyeli gençlerin dünyaya açılmasını istiyorum. Gençler, dünya vatandaşları gibi birçok dil konuşurlar, Fethiye'nin potansiyelini ortaya çıkarırlar. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kültür Merkezi'ndeki açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, belediye birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Alim Karaca, "Zeliha bize bu projeyi sunduğunda hemen hayata geçirmek istedik. Küçük bir alanda bu kafeyi hayata geçiriyoruz. Fethiye'nin her alanına böyle projeleri yaymak ve geliştirmek istiyoruz. Bugün burada, ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımızla birlikte, bölgemizde yabancı dil öğrenmek isteyen gençlerimizin yararlanabileceği Language Cafe'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Üç yıldır gençlerimize yönelik güzel işler yapıyoruz. Bölgemizde, Fethiye Belediyesi olarak 22 milyon değerinde bir araziyi kamulaştırdık. 2023 yılında da Gençlik Merkezi'ni hep birlikte açacağız. İçinde çok güzel aktiviteler gerçekleştireceğiz. 9 bin 500 öğrencimize deneme sınavı yapıyoruz, ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Pandemi sürecinde destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.