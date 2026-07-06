Vali Akbıyık'tan Cumhuriyet Başsavcısı Kayaközü'ne 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, HSK kararnamesiyle atanan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nü makamında ziyaret etti.
HSK Kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Necati Kayaközü'ne hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Akbıyık, yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu.
Ziyarette, Başsavcı Kayaközü'ne görevinde başarılar dileyen Vali Akbıyık, yeni görevinin Muğla'ya ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı