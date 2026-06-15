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Muğla Valisi Akbıyık'tan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü mesajı

Muğla Valisi Akbıyık'tan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemine vurgu yaparak, Haydar Aliyev'in vizyonunu selamladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Kardeş Azerbaycan'ın devlet varlığının, bağımsızlığının ve istikbalinin güvence altına alındığı bu müstesna günde; büyük önder Haydar Aliyev'in vizyonu ve kararlılığıyla başlayan kutlu yolculuğu en içten duygularla selamlıyorum. 'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla kenetlenen Türkiye- Azerbaycan kardeşliği, her geçen yıl daha da güçlenmekte; bölgesel istikrar ve refaha önemli katkılar sunmaktadır. Muğla olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu anlamlı bayramını coşkuyla kutluyor; kardeş ülke Azerbaycan'a ve tüm Azerbaycan Türklerine barış, huzur ve refah dolu yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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