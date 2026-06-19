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Vali Akbıyık, tayini çıkan yargı mensupları için düzenlenen veda programına katıldı

Vali Akbıyık, tayini çıkan yargı mensupları için düzenlenen veda programına katıldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle yeni görevlerine atanan yargı mensupları onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı. Vali, başsavcı ve hakimlere katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin İdari Yargı Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan yargı mensupları için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Kararname kapsamında Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Aydın Hakimliği görevine atanan Ercan Arslan ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan Ali Doru onuruna düzenlenen programda konuşan Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da görev yaptıkları süre boyunca adalet hizmetlerine sundukları katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla Oğuzhan Dönmez, Ercan Arslan ve Ali Doru'ya teşekkür etti.

Vali Akbıyık, görev yerleri değişen yargı mensuplarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek, kendilerine bundan sonraki meslek hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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