Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 'Yılın Valisi' Ödülünü Aldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 'Yılın Valisi' Ödülünü Aldı
Güncelleme:
GAP Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği geleneksel 'Yılın Başarı Ödülleri' töreninde Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 'Yılın Valisi' seçildi. Ödül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te takdim edildi.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen geleneksel 'Yılın Başarı Ödülleri' kapsamında, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 'Yılın Valisi' seçildi.

Vali Dr. İdris Akbıyık'a verilen ödül, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 30. yıl dönümü ile Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen törende takdim edildi.

Tören, tarihi Çauşevsku Sarayı'nda gerçekleştirildi. Muğla Vali Dr. İdris Akbıyık'ın ödülünü, törene katılan ve 'Yılın Kaymakamı' seçilen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke teslim aldı.

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ile GAP Gazeteciler Birliği'nin iş birliğinde düzenlenen geceye, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Romanya devletinden iki eski Cumhurbaşkanı, bir başbakan ve meclis başkanı ile çok sayıda davetli katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
