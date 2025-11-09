Haberler

Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Kasım mesajı

Güncelleme:
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, " 10 Kasım ; sadece Atatürk'ü anma günü değil, aynı zamanda onun fikirlerini, eserlerini ve bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmimizi tazelediğimiz anlamlı bir gündür. Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle milletimize yön göstermiş; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - MUĞLA

