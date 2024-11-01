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Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Bando Ekibi Resmi Törenlerde Büyük İlgi Topluyor

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Bando Ekibi Resmi Törenlerde Büyük İlgi Topluyor
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Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji'nin lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan bando, resmi etkinliklerde gösterdiği performanslarla büyük takdir topluyor. Müzik Öğretmeni Tuğçe Kocabıyık ve ekibi tarafından yönetilen bando, 29 Ekim gibi önemli günlerde vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan okul bandosu, bilinen her resmi etkinlikte görev alarak büyük takdir topluyor.

Bando, Müzik Öğretmeni Tuğçe Kocabıyık, Beden Eğitimi Öğretmeni Nazan İnan ve Behçet Çimen tarafından hazırlanıp yönetiliyor. Muğla Valiliği programlarının vazgeçilmez unsuru haline gelen Tek Koleji Okul Bandosu, 29 Ekim'de Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi valilik töreninde bu yıl yine çaldı. Protokol ve yüzlerce vatandaşın beğenisini kazanan bando, performanslarıyla göz doldurdu.

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan Tek Koleji Okul Bandosu, eski milli bayram kutlamalarını hatırlatarak, dinleyenlerde özlem ve gurur uyandırıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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