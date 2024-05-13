Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Bilim Şenliği düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Çalışma Modülü kapsamında düzenlenen 2'inci Bilim Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmelerine ve yeni ufuklar keşfetmelerine imkan tanıdı.

Seminerde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, bilimsel araştırmanın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin literatür taraması, hipotez belirleme, etik kurul başvurusu yapma, araştırma yapma, sözlü sunum ve poster hazırlama gibi bilimsel süreçleri deneyimlemelerinin amaçlandığını belirtti. Ayrıca, özel çalışma modüllerinin öğrencilere grup çalışması, iletişim becerileri ve kariyer seçimi için önemli deneyimler sunduğunu da dile getirdi.

Karakuş, etkinliğin hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederken, Özel Çalışma Modülü Destek Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ümmühani Özel Türkçü ve diğer üyelere minnettarlığını iletti. Ayrıca, sunum yapan öğrencilere ve etkinliğe destek veren diğer isimlere teşekkürlerini sundu.

Bilim Şenliği'nin, öğrencilere bilimsel düşünme becerilerini geliştirme ve fikir alışverişi ortamı sunma amacıyla düzenlendiği belirtilirken, etkinlikte sunulan çalışmaların önümüzdeki dönemlerde sağlık alanındaki yeniliklere ışık tutacağına dikkat çekildi. - MUĞLA