Haberler

MSKÜ Rektörü Kaçar'dan yeni yıl mesajı

MSKÜ Rektörü Kaçar'dan yeni yıl mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2026 yılına yeni projelerle girerken, başarıların devamını diledi ve tüm ülkeye hayırlı bir yıl temennisinde bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2026 yılını yeni projelerin ve çalışmaların heyecanını yaşadıklarını belirterek yeni yılın ülkemiz adına hayırlı olmasını diledi.

Rektör Kaçar mesajında, "Akademik, kültürel ve sportif alanlarda başarılarla taçlanan bir yılın ardından yeni yıla sorumluluklarımızın bilinciyle, daha güçlü bir kararlılıkla ve çalışma azmiyle adım atıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2025'i uğurlarken, 2026'yı yeni projelerin ve çalışmaların heyecanıyla karşılıyoruz. Bu vesileyle yeni yılın, başta öğrencilerimiz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; 2026'nın hepimiz için yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi