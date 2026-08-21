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Muğla Menteşe'de yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla Menteşe'de yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanla ilgili çalışmalar sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye ekipler sevkedilirken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanla ilgili çalışmalar sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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