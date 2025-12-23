Muğla MEB AKUB ekibi afetlere hazır

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesini, ekibin yakın zamanda kazandığı akreditasyon başarısı ve gelecekteki afet yönetimi planları oluşturdu.

Geçtiğimiz ay büyük bir başarıya imza atarak "Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazanan Muğla MEB AKUB ekibi, yürüttüğü titiz çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'a detaylı bir sunum yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ekibin eğitim süreçleri, operasyonel kabiliyeti ve teknik donanımı hususunda bilgiler verdi.

Görüşmede, afet ve acil durumlarda AFAD ile tam koordinasyon içerisinde sahada yürütülecek faaliyetler üzerine istişarelerde bulunuldu. MEB AKUB'un sadece bir gönüllü topluluğu değil, profesyonel standartlarda bir arama kurtarma gücü olduğu vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. İdris Akbıyık, asli görevleri olan eğitimin yanı sıra toplumsal bir sorumluluk üstlenerek AKUB bünyesinde gönüllü olan öğretmenleri tebrik etti. Vali Akbıyık, bu tür profesyonel ekiplerin Muğla'nın afetlere karşı dirençli bir şehir olma yolundaki önemine dikkat çekerek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA