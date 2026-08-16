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Marmaris'te yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Marmaris'te yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yalancı Boğaz yakınlarında dün çıkan orman yangını için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülürken, Aksaz Üs Komutanlığı'nın çıkarma gemileri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için 18. saat geride kaldı, ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yalancı Boğaz yakınlarında dün ormanlık alanda çıkan ve Aksaz Üs Komutanlığı'nın çıkarma gemilerinin de söndürme çalışmalarına dahil edildiği yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz yakınlarında, sahil kesiminde dün saat 17.45 sıralarında başlayan yangının ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

Yangına müdahale için bölgeye 16 helikopter ve 7 uçak gönderildi. Hava araçlarının yanı sıra 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başlanmıştı. Alana karadan ulaşımın olmaması nedeniyle Aksaz Üs Komutanlığı'nın çıkarma gemileri ve helikopterleri de yangına müdahale için takviye edilmişti.

Yangında 18. saat geride kalırken ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kara ekipleri ise yangının söndürüldüğü alanlarla soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: ANKA
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