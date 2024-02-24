Muğla Köyceğiz İlçe Müftülüğü Berat Kandili Programına Davet Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü vatandaşları Berat Kandili özel programına davet etti.

Köyceğiz'de Berat Kandili vesilesiyle; Yangı Mahallesi Camii'nde kadınlara yönelik Kandil Özel Programı, tüm cemaate yönelik olarak da akşam namazından sonra Köyceğiz'deki tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii'nde Kandil özel programı ve yine, Kandilden sonraki gün 25 Şubat 2024 Pazar günü sabah Pınar Mahallesi Merkez Camiinde de saat 06.45'de Sabah Namazı Buluşması programı yapılacak.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Programlarımıza tüm halkımızı davet eder, Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların Berat kandillerini tebrik eder, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam Aleminin, birlik ve beraberliğine, Aziz Milletimizin ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederiz" diye konuşarak vatandaşları davet etti. - MUĞLA