Muğla Jandarma Personeline Orman Yangınları Eğitimi

Muğla Jandarma Komando Taburunda görevli personel, orman yangınlarına karşı bilinçlendirme ve müdahale yöntemleri konusunda eğitim aldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlendi.

Eğitimlere, 75 Jandarma Komando Uzman Çavuş katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü mühendisi ve Yangın Uzmanı Hasan Altınbağ tarafından verilen eğitimlerde, orman yangınlarının çıkış nedenleri, önleme yöntemleri ve etkin müdahale teknikleri ele alındı.

Eğitim kapsamında katılımcılara, orman yangınlarının çevresel etkileri, yangın sırasında kullanılacak ekipmanların tanıtımı ve güvenlik önlemleri hakkında da bilgi verildi. Eğitimlerin, jandarma personelinin orman yangınlarına yönelik bilinç düzeyini artırmayı ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarıyla mücadelede jandarma personelinin katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA