Muğla İletişim Bölge Müdürü Erol Kütahya Atandı

Muğla İletişim Bölge Müdürü Ahmet Uzun'un Antalya'ya atanmasının ardından yeni Bölge Müdürü Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yıllardır görev yapan Erol Kütahya atandı.

2013 yılında Ankara'dan kurucu Müdür olarak Muğla Bölge Müdürlüğünde göreve başlayan Erol Kütahya, mevcut Bölge Müdürü Ahmet Uzun'un Antalya Bölge Müdürü olarak atanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından Muğla İletişim Bölge Müdürü olarak ataması yapıldı.

Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsarken, aslen Konya'lı olan Erol Kütahya evli ve 2 çocuk babası. - MUĞLA